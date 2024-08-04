Diyarbakır'da İş Cinayeti: 7'nci Katta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Nesih Sezen (55), iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü.

Olay yerine giden ekipler Nesih Sezen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Sezen'in cenazesi, sabah saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA