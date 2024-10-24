Fethullah Gülen İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor: Tabutu VIP Araçla Getirildi

FETÖ lideri Fethullah Gülen için Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenleniyor. ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Törende tekbir getirmek ve stadyumun bulunduğu bölgede dron uçurmak yasaklandı.

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Fethullah Gülen İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor: Tabutu VIP Araçla Getirildi

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

QR KODLA GİRİŞ YAPILDI

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

TÜRK BASINI STADYUMA ALINMADI

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

Kaynak: İHA

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