Fenerbahçeliler Sokakta... Ali Koç'un İstifasını İstediler, Acun Ilıcalı Detayı Dikkat Çekti

Fenerbahçe'nin kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu kritik derbi sonrası Fenerbahçe taraftarlarından 'Ali Koç istifa' talepleri yükseldi. Bunu takip eden süreçte Fenerbahçeliler, bugün için Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'na çağrı yapmıştı.

Fenerbahçe'nin taraftar gruplarından olan 'Until The Grave' tarafından düzenlenen protestoda 'Gerçek Fenerbahçeliler burada', 'Ali Koç istifa', 'Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdiniz' pankartları açıldı. Taraftarlar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" şeklinde tezahüratlar yaptı.

ACUN ILICALI DETAYI

Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın fotoğraflarının olduğu "Size muhtaç değiliz" pankartları, stadyum çevresindeki duvarlara yapıştırıldı. Yürüyüş için toplanan Fenerbahçeliler, stada yürümek istedi. Bu yürüyüşe polis izin vermedi.

Kaynak: Gerçek Gündem