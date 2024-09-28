Maden Sahasında Feci Kaza!

Balıkesir'de maden ocağında hafriyat taşıyan kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Araç sürücüsü olay yerinde yaralandı.

Maden Sahasında Feci Kaza!

Balıkesir'in İvrindi İlçesi Gökçeyazı mahallesinde bulunan bir madencilik şirketinde bugün öğle saatlerinde hafriyat malzemesi taşıyan kamyonun şoförü E.K.'nın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yan yatarak kaza yaptı.

112'ye kaza ihbarı sonrası İvrindi Grup Amirliği itfaiye personeli, 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik personeli tarafından kazaya müdahale edildi. Yapılan çalışma sonrası 06 FZ 8811 plakalı çekicinin şoförü E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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