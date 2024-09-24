Derbiden Sonra Telefona Sarıldı: "Benden Haber Bekle, Sakın İmza Atma"

Fenerbahçe, büyük beklentilerle başladığı Süper Lig'in yeni sezonunda peş peşe hayal kırıkları yaşamaya devam ediyor.



Ezeli rakibinin puan kaybı yaşamadığı sezonda, 2-0 önde olmasına rağmen Göztepe'den beraberlikle ayrılarak yara alan sarı-lacivertli takım, en büyük darbeyi geçtiğimiz hafta sonu seyircisi önünde aldı. Ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho eleştirilirken, 6 yıldır görevde olan Ali Koç'a yönelik taraftarlar istifa sloganlarıyla tepki gösterdi.



"BENDEN HABER BEKLE, SAKIN İMZALAMA"



Ekol TV'de yer alan habere göre; Ali Koç derbi mağlubiyeti sonrasında İsmail Kartal ile görüşerek herhangi bir kulüp ile anlaşma imzalamamasını rica etti. Kartal'a "Benden haber bekle, sakın imza atma" talimatını ilettiği belirtilen Ali Koç'un Mourinho ile gerginlik yaşadığı belirtilirken, Kartal'ın ayrılığı şimdiden yönetim tarafından 'büyük hata' olarak nitelendiriliyor.



63 yaşındaki İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanına ulaşarak 99 puan almayı başarmış ancak ligi 2. sırada tamamlamıştı.