Taraftar ve Ali Koç Arasında Dikkat Çeken Diyalog

Son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 10 yıllık hasreti sona erdirmek istiyor.

Yeni sezona dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu transfer ederek başlayan sarı-lacivertli kulüpte, bu sezonda da işler istedikleri gibi gitmiyor.

Son olarak geçen hafta evinde ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, rakibinin 5 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor.

2018-2019 sezonunda Aziz Yıldırım'a karşı elde ettiği zaferle Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, takımın başına geldiği tarihten bu yana alınan başarısız sonuçlara rağmen, bu yıl Haziran ayında Aziz Yıldırım'a karşı kongre üyelerinin oylarıyla bir kez daha zafer elde etmişti.

Şampiyonluğa hasret Fenerbahçe'de taraftarlar ve Başkan Ali Koç arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yakınlarında Ali Koç'u gören taraftarlar "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" dedi.

Ali Koç'un taraftara yanıtı ise "Yapacağım merak etmeyin" oldu.