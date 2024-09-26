Fenerbahçe, A Milli Takıma Oyuncu Göndermeyeceğini Açıklamıştı! TBF Başkanı Türkoğlu'dan Dikkat Çeken Ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübüne ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TBF seçiminde başkan adayı olan Hidayet Türkoğlu, kulübümüze bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette başkanımız Ali Koç, genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu ve Mustafa Kemal Danabaş yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takımın da başantrenörü olan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman 2 gün önce oynanan Galatasaray maçı sonrası '3-1' işaretiyle Fenerbahçe'ye derbi göndermesi yapmıştı.

Daha sonra Fenerbahçe'den özür dileyen Ataman şu sözleri kaydetmişti:

"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basına da yansıyan '3-1' hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım Fenerbahçe camiasından özür dilerim."

FENERBAHÇE, MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDERMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Özrü kabul etmeyen Fenerbahçe kulübü ise milli takıma sporcu göndermeyeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs; 'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."