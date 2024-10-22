Feci Ölüm: Kaldırımda Yürürken Otomobilin Altında Kaldı

Bitlis'te kaldırımda yürüyen bir kişiye otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Feci Ölüm: Kaldırımda Yürürken Otomobilin Altında Kaldı

Tatvan'dan Bitlis'e gelen Ahmet Çıyar (35) yönetimindeki 13 AAR 408 plakalı otomobil, Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın'a (50) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde sıkışan Çıyar da AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

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