CHP’li Başarır: “Erdoğan’ın, Çıkıp Konuşması Gerekiyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında, Devlet Bahçeli’nin sözlerini değerlendirmesinin ardından, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’da TBMM’de bir değerlendirme yaptı.

Özel’in açıklamalarını hatırlatan Başarır, “Bakın Devlet Bahçeli birden apansızın ilginç bir açıklama yaptı. Belli ki belli yerlerden gelen kendisinin de belki inanmadığı düşünceleri açıkladı” diyerek şunları söyledi:

“Ama biz şunu söyledik. Eğer barış olacaksa bu ülkeye huzur gelecekse, bir bunu yapanlar şeffaf olmalı. İki bunu hukuk zemininde yapmalı. üç Türkiye’deki her sorunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Dört en önemlisi toplumsal uzlaşı olmalı.

ÖZDAĞ’A CEVAP VERDİ

Biz çözüm sürecinde de bunları söylemiştik ve bunu dinlemediler. Çözüm sürecinin nereye geldiği belli. Şimdi bugün bazı siyasetçiler ki onlar siyasi yankesiciler, her fırsatı kendilerine böyle bir şova dönüştürüp, siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler, bu konuyu saptırıyor.

Öncelikle senin bu topraklarımızla ilgili endişelerin varsa, bugüne kadar elini öptüğün peşinden koştuğun Devlet Bahçeli’ye gideceksin. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kimseye bir santim toprak ya da başka verebileceği hiçbir şey yok. Genel başkanımız şunu söyledi; ’Biz neyi vaad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin misakı milli sınırları içerisindeki topraklarında huzur kardeşlik barışı vaad ediyoruz’ dedi.

Alıp bunu ne demek istediğini anlayabilecek kapasitesi olmasına rağmen çevirip bambaşka noktaya getirmesini ümit Özdağ ve onun gibi tiplerin anlamakta güçlük çekiyoruz.

Açık net bir şekilde bir kez daha söylüyorum çözüm yerinin burası Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. O yüzden ümit Özdağ gibi siyasi yankesici, kötü niyetli, zamana mekana göre işi fırılfırıl dönmek olan siyasetçilerin söylediğinin hiçbir önemi yoktur. Bizim için bizim ne dediğimiz belli umarım bu düşüncelerimizi alırlar gelirler meclisteki gruba olan olmayan tüm partilerle tartışılırlar. Hukuku ortaya koyarlar ve topluma bunu anlatırız. Hiçbir sıkıntı olmaz eğer yapmazlarsa geçmişte yaşananlar gibi olur.”

ERDOĞAN, ÇIKIP KONUŞMALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genelde bu tip fikirleri hükümetin küçük ortağı üzerinden dile getirdiğini ifade eden Başarır, “Erdoğan’ın çıkıp konuşması gerekiyor. Genelde kendisini Bahçeli’yi öne sürüyor. Bunları da bilmeliyiz. Daha bunları bile bilmiyoruz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem