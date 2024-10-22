Balıkesir'de 'Cumhuriyet' Coşkusu! 4 Gün 4 Gece Sürecek

Cumhuriyetin 101'inci yılı, Balıkesir’de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle her yaştan vatandaş, unutulmaz anlar yaşayacak. 4 gün boyunca sabah başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek etkinliklerle vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu paylaşacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın, Kuvayi Milliye’nin başkenti Balıkesir’de, tarihine yakışır bir şekilde kutlanacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır. Cumhuriyet için yürekleri çarpan milletimiz, eşitlik ve kardeşlik için, adalet ve özgürlük için yılmadan mücadele ederken mirasına sonsuza kadar sahip çıkacaktır. Milletimizin gurur günü olan bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Balıkesir’imizde dolu dolu bir programla kutlayacağız. Çocuklardan ailelere, gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimi bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

'CUMHURİYET VE KADIN' SÖYLEŞİSİ

26 Ekim’de Gönen’de “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Salon Okçuluk Turnuvası” ile başlayacak etkinlikler, Dijital Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek E-Spor turnuvaları ile devam edecek. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 26 Ekim Cumartesi günü 12.00’de Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi’nde “Cumhuriyet ve Kadın” söyleşisi gerçekleştirilecek. Atatürk’ü Anlat Bana” çocuk tiyatrosu, izleyicilerle buluşacak. Aynı gün Esas10burda Alışveriş Merkezi’nde 3x3 Uluslar Arası Sokak Basketbolu Turnuvası heyecanı yaşanacak. 27 Ekim Pazar günü ise Susurluk’un Çaylak mesire alanında düzenlenecek doğa yürüyüşünün ardından Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi’nde gençlere yönelik E-Spor Turnuvaları düzenlenecek. Çocuklar için Çamlık Tepe’de 101'inci yılda, bin 10 uçurtma uçurulacak. Hasan Can Kültür Merkezi’nde 27 Ekim Pazar günü saat 19.00’da düzenlenecek Sinem Balık Cumhuriyet Konseri ve Akçay Meydan’da saat 19.23’te başlayacak Yusuf Dede Cumhuriyet Bayramı özel konseriyle vatandaşlar, doyasıya eğlenecek.

28 Ekim pazartesi Bandırma Hacı Yusuf Mahallesi’nde saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik Merkezi ve E-Spor Merkezi açılışının ardından Bandırma Meydan’da saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi E-Spor Merkezi de hizmete açılacak. “20 İlçede Uyum İçinde Cumhuriyet İçin Spor” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 28 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de Avlu’da sporcular bir araya gelecek. Aynı gün saat 19.30’da ise Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Bir Milletin Doğuşu Zaferin Dansı” adlı müzikal sahnelenecek. Bandırma Meydanı’nda saat 19.23’te başlayacak Yusuf Dede konseri ile Cumhuriyet coşkusu meydanlara taşınacak.

ZEYNEP BASTIK KONSERİ

29 Ekim Salı günü etkinlikler, Kuvayı Milliye Meydanı’nda “Yediden Yetmişe Haydi Zeybeğe” halk oyunları gösterisi ile devam edecek. Akşam Gar önünden başlayıp Atatürk Anıtı’nda son bulacak kortej yürüyüşü ve fener alayı, Cumhuriyet ruhunu doruğa çıkaracak. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 20.00 itibarıyla Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlenecek. Avlu Yaşam Merkezi 2. Etap havuz başında ise Can Eren’in DJ performansının ardından sanatçı Zeynep Bastık, şarkılarını Balıkesirliler için seslendirecek.

Kaynak: ANKA