Asgari Ücret İçin CHP’den İlk Rakam! 7’den 70’e Herkes Merak Ediyordu: Özgür Özel Kürsüden Rakamı Söyledi

Asgari ücret 2024 yılında net olarak 17.002 TL olarak belirlenmişti. Enflasyon beklentileri doğrultusunda ekonomik dengeleri bozmayacak rakam olarak yüzde 30 seviyeleri zamda en öne çıkan oran olurken CHP’nin asgari ücret talebi de ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

CHP'nin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, "TÜRK-İŞ'i uzun bir aradan sonra meydanlarda gördüğümüzü önemsiyoruz. Biz TÜRK-İŞ’e ‘Bu sefer doğru yoldasınız, arkanızdayız’ diyoruz. 2002'de asgari ücretle çeyrek altın 7 tane alınıyordu. Bugün 7 çeyrek altın için 25 bin TL olması gerekiyor” derken, “Bugünkü asgari ücretle 3 çeyrek altın alınıyor. CHP olarak 30 bin TL'nin altında bir asgari ücretin asla kabul edilemez olduğunu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.