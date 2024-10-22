Asgari Ücret İçin CHP’den İlk Rakam! 7’den 70’e Herkes Merak Ediyordu: Özgür Özel Kürsüden Rakamı Söyledi

Asgari ücret zammı 2025 yılı için yeniden belirlenecek ancak 86 milyon kişinin aklındaki tek soru ‘yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?’ Beklenti yüzde 30 seviyelerinde şekillenirken CHP Grup Toplantısı’nda konuşan Özgür Özel ilk kez muhalefetin beklentisini kürsüden açık açık söyledi. İşte CHP’nin asgari ücret beklentisi ve haberin detayları…

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Asgari Ücret İçin CHP’den İlk Rakam! 7’den 70’e Herkes Merak Ediyordu: Özgür Özel Kürsüden Rakamı Söyledi

Asgari ücret 2024 yılında net olarak 17.002 TL olarak belirlenmişti. Enflasyon beklentileri doğrultusunda ekonomik dengeleri bozmayacak rakam olarak yüzde 30 seviyeleri zamda en öne çıkan oran olurken CHP’nin asgari ücret talebi de ortaya çıktı.

Asgari Ücret İçin CHP’den İlk Rakam! 7’den 70’e Herkes Merak Ediyordu: Özgür Özel Kürsüden Rakamı Söyledi - Resim : 1

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

CHP'nin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, "TÜRK-İŞ'i uzun bir aradan sonra meydanlarda gördüğümüzü önemsiyoruz. Biz TÜRK-İŞ’e ‘Bu sefer doğru yoldasınız, arkanızdayız’ diyoruz. 2002'de asgari ücretle çeyrek altın 7 tane alınıyordu. Bugün 7 çeyrek altın için 25 bin TL olması gerekiyor” derken, “Bugünkü asgari ücretle 3 çeyrek altın alınıyor. CHP olarak 30 bin TL'nin altında bir asgari ücretin asla kabul edilemez olduğunu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

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