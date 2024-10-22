Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Muhtarları Dinledi

Başkan Subaşı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette muhtarlarının gününü kutladı, çalışmalarında başarılar diledi. Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında da muhtarlara bilgi veren Subaşı, köy ve mahallelerde yapılacak çalışmaları misafirleriyle paylaştı.

Subaşı, ziyarete ilişkin, "Mahalle ve Köy Muhtarlarımızı belediyemizde ağırladık. Vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü bir kez daha kutluyor, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA