Fatih'te dehşete düşüren gasp! Kafa ve yumruk attığı kadının çantasını çaldı

Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak gasp edildi. Şahıs, yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çalarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Olay, 1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı.

Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı. Haydarova'nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KADINI KEPENKLERE VURARAK ÇANTASINI ALIP KAÇIYOR"

Olayı anlatan esnaf Şuayip Akdaş, “Sabah iş yerimiz açtık, memur arkadaşlar geldi. Burada bir gasp olayının gerçekleştiğini söylediler. Biz de kamera görüntülerimizi açtık, görüntülere baktığımızda bir kadının gece saat 03.00 civarlarında gasp edildiğini gördük. Kadını kepenklere vurarak, çantasını alıp kaçıyor. Adamı tanımıyorum daha önce de burada böyle olaylara şahit olduk” dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Özgür Özel'in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ziyaretinde 'Osman Kavala' detayı: 'Türk heyetine adım attırmıyorlar' Özgür Özel'in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ziyaretinde 'Osman Kavala' detayı
NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor
Yaya geçidinden karşıya geçen küçük kız çocuğuna çarptı! Yaya geçidinden karşıya geçen küçük kız çocuğuna çarptı!
TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor
Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike! Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike!
Nefesler tutuldu: Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor!
Galatasaray'da istifa! Galatasaray'da istifa!
Vergi uzmanı açıkladı, zamlar otomatiğe bağlandı: Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda! Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda!