Fatih Portakal, Tayyar Öz ve Özlem Öz ile ilgili öğrendiği detayı açıklayıp dalga geçti

Dilan Polat soruşturmasının ardından sosyal medya fenomenlerinden Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında başlatılan soruşturma gündem oldu. Gazeteci Fatih Portakal, Öz'ler ile ilgili öğrendiği detayı canlı yayında paylaştı.

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Fatih Portakal, Tayyar Öz ve Özlem Öz ile ilgili öğrendiği detayı açıklayıp dalga geçti

Polat ailesi gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan ve Tayyargil olarak anılan Özlem-Tayyar Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma haberini Fatih Portakal da yayında duyurdu. "Pazar pozu da kendilerini kurtaramadı" diyen Portakal Tayyar Öz'ün gerçek soyadını açıkladı.

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Fatih Portakal konuşmasında "İlginç bir bilgi vereyim, Tayyar Bey'in soyadı 'Özsefil'miş. Sosyal medyaya girerken Özsefil soyadıyla giremezsin demişler o da soyadını Öz olarak değiştirmiş. Enteresan bir şey sefillikten zenginliğe giden... Sefilin de sefili aslında özsefil yani" dedi.

İşte o açıklamalar…

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