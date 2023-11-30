Arda Turan'dan Seçil Erzan hakkında ilk açıklama: 'Tek kelime...'

Denizbank’ta şube müdürü olan Seçil Erzan, Arda Turan dahil birçok futbolcu ve iş insanını yüksek faizli fon vaadiyle kandırdığı ve paralarını aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden olayla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, yaklaşık 14 milyon Euro para kaptırdığı ve bir kısmını geri alabildiği söylenen Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gündüz saatlerinde sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Arda Turan’ın “Ben 600 maç oynadım. 100’ün üstünde milli takım forması giydim. Dolandırıldığım para servetimin 6’da 1’i bile değil. Beni üzen tek şey kimsenin beni arayıp sormaması.” şeklinde ifadeleri yer almıştı.

“TEK KELİME…”

Konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda Turan, “Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla.” dedi.

Ardından bir paylaşım daha yapan Arda Turan, futbol sahasında top sektirirken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.