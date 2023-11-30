AKP’li belediyeden DEVA Partili başkana rant kıyağı

Erzurum’un Yakutiye ilçesi İstasyon Mahallesinde büyük çoğunluğu Devlet Demiryolları'na ait olan bir arazi, AKP’li Yakutiye belediyesinin imar düzenlemesiyle Devlet Demiryolları’nın elinden çıkarıldı. Yurt Gazetesi'nin haberine göre kamuyu yüzbinlerce lira zarara uğratan “arazi rantı” şöyle gerçekleşti.

DEVLET DEMİRYOLLARININ ELİNDEN ARAZİYİ ALDILAR!

Erzurum’un Yakutiye ilçesi İstasyon Mahallesinde Devlet Demiryolları'nın ve DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl’e ait olan Doğuş İnşaat Turizm Petrol Limited Şirketi’nin hissedarı olduğu bir arsa vardı. Tamamı 3733,82 metrekare olan arsanın 2202,95 metrekaresi Devlet Demiryolları'na kalan 1530,86 metrekaresi ise Doğuş Şirketi'ne aitti. Dolayısıyla şirket, Devlet Demiryolları’nın hissesi miktarında Demir Yolları’na kira ödüyordu.

AKP’li Yakutiye Belediyesi, bu arsa için 2022 yılında bir düzenleme yaptı ve 3 yeni parsel oluşturarak hisseleri yeniden dağıttı. Daha önce Doğuş İnşaat Turizm Petrol Limited Şirketi ile hissedar olduğu arsadan Devlet Demiryolları tamamen çıkarıldı. Arsanın 1400 metrekaresi Doğuş Şirketine 161 metrekaresi ise Yakutiye belediyesine geçirildi.

ENCÜMEN KARARIYLA HİSSENİN TAMAMI ŞİRKETE

Daha sonra AKP’li Yakutiye Belediyesi, arazinin kendisine ait kısmının hissesini değerinin çok altında Doğuş Şirketine sattı. Öte yandan Belediye, başka bir parselinde kendisine ait olan 378 metrekarelik hissesini yine bir encümen kararı ile Doğuş Şirketine sattı.

Devlet Demiryolları’nın hissesinin düşürüldüğü, kamunun yüzbinlerce lira zarara uğratıldığı bu satış işlerimi usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıyla iptal edildi.