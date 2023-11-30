İsmailağa Cemaati'nde kavga: Cübbeli Ahmet'ten tarikata gözdağı!

İsmailağa tarikatının kurucusu ve eski şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından Hasan Kılıç’ın şeyh olması üzerine başlayan yönetim kavgası başladı. Cemaatle ve Lalegül TV’de yaptığı konuşmalarda iç meseleleri teşhir ettiği yönünde eleştirilen ve İsmailağa tarikatı tarafından sert şekilde uyarılan Cübbeli Ahmet ise vites artırdı.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre Cübbeli Ahmet önceki gün yaptığı konuşmada, tarikat içerisinde şeyh Hasan Kılıç ve ekibini ölen şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu’nun sözünü tutmamakla eleştirdi. Cübbeli Ahmet, Uhud muharebesini örnek vererek savaş sırasında dağ yamacına yerleştirilen okçuların peygamberin sözünü dinlememesi üzerine ağır kayıplar verildiğini hatırlattı. Peygamberin, söz dinlemeyen okçular nedeniyle ağır yaralandığını ve az daha bu savaşta İslam dininin yok olacağını belirten Cübbeli Ahmet, “Bunların okçulardan farkı kalmadı” dedi.

Ustaosmanoğlu’nun vasiyetine uyulmadığını aktaran Cübbeli Ahmet “Çok bildiklerim var, saati değil. Ama Allah bunları ıslah eyleyip, bildiklerimizi söylemeyi bize nasip etmesin” ifadelerini kullandı.