Fatih Erbakan'dan 'Hakkımı Helal Etmiyorum' Tepkisine 'CHP' Yanıtı

Sakarya'da vatandaşlarla buluşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan protestoyla karşılandı. Bir vatandaş Erbakan'a "Sana hakkımı helal etmiyorum" diyerek sitem ederken aldığı yanıt herkesi şaşırttı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' çerçevesinde Sakarya'ya geldi. İlk olarak Erenler ilçesinde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'ne gelen Erbakan burada esnafı ziyaret etti. Daha sonrasına Gar Meydanı'nda partisinin standını ziyaret eden Erbakan, Adapazarı merkezinde esnaf ve vatandaşlar ile buluştu.

Fatih Erbakan'dan 'Hakkımı Helal Etmiyorum' Tepkisine 'CHP' Yanıtı - Resim : 1

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Adapazarı ilçe merkezindeki ziyaretleri esnasında ise emekli bir vatandaş Erbakan'a tepki gösterdi.

Vatandaş, “Sana hakkımı helal etmiyorum, destekledin onu” diyerek tepkisini dile getirdi. Erbakan ise vatandaşa, "CHP gelse daha kötü olacaktı, biz geleceğiz düzelecek inşallah” cevabını verdi.

Fatih Erbakan'dan 'Hakkımı Helal Etmiyorum' Tepkisine 'CHP' Yanıtı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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