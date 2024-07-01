Fatih Altaylı'dan flaş iddia: Yüzde 60 zam gelecek

Fatih Altaylı, elektriğe yaz sonunda bir zam daha geleceğini açıkladı. Altaylı, "Ben Ağustos sonu olacak demiştim onlar beni yanılttılar Haziran sonunda çakıverdiler zammı 34-40 arası zam demiştim onlar da 39 yaptılar" dedi.

"BDDK'DAN BANA GELEN BİLGİDE..."

Altaylı, konuşmsının devamında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kararlarına değinerek, "Çünkü BBDK’nın aldığı kararı biliyorduk. BBDK’dan bana gelen bilgide yaz sonuna doğru yüzde 35 ila 40 arası Aralık ayına doğru da yüzde 60’lık bir elektrik zammı yapılacağı bilgisi geldi. Ben de o yüzden söyledim bunu. Yaz sonu yapılacağına 2 ay öne çektiklerine göre acaba Aralık ayı yapmayı planladıkları zammı da 2 ay öne çekip Ekim’de falan yaparlar mı bilmiyorum. Ama bu daha antre, yapacaklar bir zam kararı daha alınmış onu çok net biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı vurgulayan Altaylı, "Hani Bakan Varank diyordu ya o artmadı bu artmadı İstanbul’da şu fiyatı niye arttı falan diye. Bizde Varank’a buradan soralım ne arttı? Kömür fiyatı mı arttı? Yoo.. Güneş mi arttı, rüzgar fiyatı mı arttı elektriğe yüzde 38’lik zam yapıldı" dedi.

"ZAMMIN NEDEN YAPILDIĞINI BİLİYORUZ"

Elektriğe neden zam yapıldığını da belirten Altaylı “Neden zammın yapıldığını biliyoruz. Dağıtım firmaları için yapıldı çünkü firmalar zarar ediyorlar. Hesapsız fiyatlarla hesapsız borçlanmalar dağıtım firmaları AKP’ye yakın bir takım işte o meşhur müteahhitlere satılmıştı bundan 10-1 5 sene evvel önce. Şimdi onlar artık dayanamaz hale geldiler. Çünkü zarar ediyorlar, kur farkı çok büyüdü yani aldıkları günkü kurla bugünkü kur arasında büyük fark var. Zammın amacı dağıtım firmalarının zararı kapatmak. Yani AKP’ye yakın müteahhitler daha az zarar etsinler diye" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarına yüzde 38 zam yapıldığını açıkladı. Zammın ise 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Zamla birlikte 100 kWh elektrik tüketilen bir eve 207,23 lira fatura gelecek. EDK'dan yapılan açıklamada son dönemde enerji üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle, nihai elektrik perakende satış fiyatlarının güncellendiği aktarıldı.