Son dakika... Aydın'da 3.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

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Son dakika... Aydın'da 3.2 büyüklüğünde deprem!

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli'de deprem oldu.

1 Temmuz 2024 saat 18.08'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, deprem yerin 5.0 km altında gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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