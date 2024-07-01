Son dakika... Aydın'da 3.2 büyüklüğünde deprem!

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli'de deprem oldu.

1 Temmuz 2024 saat 18.08'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, deprem yerin 5.0 km altında gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem