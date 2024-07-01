Son dakika... Aydın'da 3.2 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi, Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli'de deprem oldu.
1 Temmuz 2024 saat 18.08'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, deprem yerin 5.0 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 1, 2024
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) https://t.co/HUTUDuCxAB
01.07.2024, 18:08:12 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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