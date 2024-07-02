Fatih Altaylı’dan Erdoğan’a ‘muhalefet her şeye zam yapıyor’ yanıtı: Diğer ekmekten daha ucu

Gazeteci Fatih Altaylı, Erdoğan’ın “Muhalefetin vaat yağmurunda da sona gelindi. Verilen sözler unutuldu. Bugün ekmekten suya her şeye zam yapıyorlar” zam yapıyor sözüne, "Halk ekmeğe yapılan zamma rağmen, diğer ekmekten daha ucuz mu, değil mi?" yanıtını verdi.

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Fatih Altaylı’dan Erdoğan’a ‘muhalefet her şeye zam yapıyor’ yanıtı: Diğer ekmekten daha ucu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşmuş ve muhalefeti hedef almıştı.

Kendi yönetiminin yaptığı zamları unutan Erdoğan, “Muhalefetin vaat yağmurunda da sona gelindi. Verilen sözler unutuldu. Bugün ekmekten suya her şeye zam yapıyorlar. Ucuzlatacağız, bedava yapacağız dediklerinin tamamında astronomik fiyat artışına gittiler. Kendi partilileri bile isyan etmeye başladı” demişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt verdi.

Altaylı, "Halk ekmeğe yapılan zamma rağmen, diğer ekmekten daha ucuz mu, değil mi? Elektriği yüzde 38 arttır, bütün girdilerin fiyatı alsın gitsin. Çiftçiye 900 lira buğday fiyatı ver ama buğday iki misline satılsın. Bir çuval buğday bin liradan fazla olsun. Bu otobüs suyla mı işliyor? Doğalgazla mı işliyor? Otobüsler, içindekilerin yellenmesi ile mi gidiyor?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Fatih Altaylı Recep Tayyip Erdoğan
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