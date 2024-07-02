Kütahya'da çifte cinayet! Annesini ve üvey babasını öldürdü

Kütahya'da bir kişi, annesini ve üvey babasını silahla vurarak öldürdü.

Kütahya'da çifte cinayet! Annesini ve üvey babasını öldürdü

Kütahya'da ilk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü ileri süren genç, emniyetteki sorgulamasında iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.

Meydan Mahallesi Meltem Sokak'taki bir binanın dördüncü katında dün akşam Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli Mert Furkan Ş'nin (19) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulaması tamamlandı.

Annesi ve üvey babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlı, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babasıyla anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu öne sürdü.

Olayı gerçekleştirmek için çelik yelek ve tabanca aldığını belirten şüpheli, yemek masasında tartıştıklarını ve evden kovulduğunu, bunun üzerine Sevgi Koçer'e ait av tüfeğiyle annesini vurduğunu, ardından da odasından aldığı tabancayla Ünal Koçer'e 3 el ateş ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler
Cinayet Kütahya
Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi
Tatile gidecekler dikkat! Vakalar patladı, acil servisler doldu Vakalar patladı, acil servisler doldu
Klima kullanırken dikkat! Bu hastalıklara davetiye çıkarmayın Klima kullanırken dikkat! Bu hastalıklara davetiye çıkarmayın
Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Kabinede yeni görevlendirme: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!