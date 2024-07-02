Klima kullanırken dikkat! Bu hastalıklara davetiye çıkarmayın

Yaz aylarında yurttaşların serinlemek için kullandıkları klimaların doğru kullanımı çok önemli. Uzm. Dr. Aylin Güngör, doğru klima kullanımı için dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Klima kullanırken dikkat! Bu hastalıklara davetiye çıkarmayın

Yazın gelmesiyle yurttaşlar klima kumandalarına sarıldı. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Aylin Güngör, sıcak havalarda klima kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak klima kullanım sıklığı ve süresinde artış meydana geldiğini belirten Güngör, klimaların olduğundan fazla kullanılması durumunda ortamdaki nemin artacağına dikkat çekti. Uzm. Dr. Güngör, "Buna bağlı olarak da özellikle gözlerimizde ve üst solunum yollarımızda kuruluk meydana gelir. Bunun sonucunda da tonsilit, farenjit, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını kolaylaştırıcı faktörlere zemin hazırlanır. Bunun yanında klimalar bulunduğumuz ortamdaki ısıyı çok fazla miktarda düşürdüğünde ve çok hızlı miktarda soğuttuğunda baş ağrısı, kas rahatsızlığı gibi semptomlar ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Klimaları 22 ile 26 derece arasında tutmak gerektiğine vurgu yapan Uzm. Dr. Güngör, ''Yine klimalı ortamdaki nem ortamını yüzde 40 ile 50 arasında tutmamız lazım. Klima çalışan ortamlarda aralıklı pencereler açarak hava sirkülasyonunu sağlamamız gerekiyor. Bunun yanında çok sıcak olan günlerde dış ortam ile iç ortam arasındaki sıcaklık farkının 7 ile 8 derece arasından fazla olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Klimaların doğru şekilde kullanılmamasının bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olduğunu aktaran Uzm. Dr. Güngör, klimaları doğru şekilde kullanmayı önerdi.

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