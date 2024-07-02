Kızılay'ın resmi aracını MHP'li ismin kardeşi kullanmış!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde vatandaşa çadır satan Kızılay'da yeni bir skandal ortaya çıktı.

Deprem felaketinde çadır satan ve uzun yıllardır yolsuzluk skandallarıyla anılan Kızılay’a dair yine tartışma yaratacak bir olay açığa çıktı.

2021 yılında Kızılay Denetim Kurulu’nun raportörü tarafından kaleme alınan ve Denetim Kurulu üyelerine sunulan yazıda yer alan bilgilere göre, halen MHP Fatsa İlçe Başkanı olan Murat Kaçak’ın kardeşi Volkan Kaçak uzun süre Kızılay’ın resmi plakalı aracını kullandı. Kaçak'ın Covid-19 pandemisi dönemindeki sokağa çıkma yasakları sırasında da kurumun aracı ile gezdiği ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kızılay Denetim Kurulu’na gönderilen yazıda, “Kızılay Fatsa Şubemizin aracı ve personeli yoktu. Genel Merkez’den resmi plaka Volkswagen Caddy marka bir aracın tahsisi alındı. Bu aracı ağırlıklı olarak yetkisi olmamasına rağmen Kızılay Fatsa Şube Başkanı’nın şirketinde çalışan ve Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak’ın kardeşi olan Volkan Kaçak tarafından kullanılıyordu. Volkan Kaçak aynı zamanda MHP Fatsa İlçe Başkanlığı’nın sekretaryasını yürütüyordu” denildi.

PANDEMİDE KIZILAY'IN ARACIYLA DENİZE GİTMİŞLER

Yazının devamında Volkan Kaçak’ın yaptıkları şöyle anlatıldı:

“Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, Kızılay’ın aracı ile Perşembe ilçesine denize gidildi ve dönüşte araç şanzıman arızası yaptı ve çekici ile tamirciye götürüldü. Bir başka gün ise Fatsa Şube Başkanı’nın şirket personeli Y.A. Kızılay’ın aracı ile tek taraflı kaza yaptı ve aracı kullanılamaz hale getirdi.”