O ismi hatılattı... Altaylı'dan tutuklama kararına tepki: Yanardağ’ı da TRT yönetim kuruluna alsanıza

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerinin montajlanıp, hedef gösterilmesinin ardından “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla tutuklandı.

Yanardağ, söz konusu programda AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Kürt sorunuyla ilgili sözlerini eleştirip, AKP’nin yeni bir süreç hazırlığında olma ihtimalini eleştirmişti.

ALTAYLI, HİLAL KAPLAN’I ANIMSATTI: ÖCALAN VE PKK ÖVGÜLERİ DÜZEN BİRİNİ TRT’Yİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAPARKEN…

Yanardağ’ın tutuklanmasıyla birlikte, AKP’li siyasetçilerin ve hükümete yakın gazetecilerin PKK ve Abdullah Öcalan’la ilgili yaptıkları övücü açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Yanardağ’ın tutuklanmasını konu ettiği yazısına “Yanardağ’ı da TRT yönetim kuruluna alsanıza” başlığını attı. Altaylı, ismini vermese de yazısında bahsettiği kişi Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan’dı.

Altaylı, şunları kaydetti:

“Merdan Yanardağ’ın söylediklerinin aynısını değil, 5 beterini söyleyenleri TRT yönetim kurulu üyesi yaparak taltif ederken, zengin ederken, Merdan Yanardağ’ı tutuklamak büyük haksızlık.

Eğer bir bazı şeyler suç ise, herkes için suçtur. Bizden olana suç değil, bizden olmayana suç diyemezsiniz.

Öcalan ve PKK övgüleri düzen birini TRT’yi yönetim kurulu üyesi yaparken, çok daha azını söyleyen birini içeri atıyorsanız ortada çok ciddi bir adalet sorunu var demektir.

Bu sorunu iktidar partisinin adının başına Adalet yazarak ortadan kaldıramazsınız. Sadece komik olursunuz!”

HİLAL KAPLAN NE DEMİŞTİ?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, çözüm sürecinin sürdüğü günlerde PKK ve Öcalan hakkında tartışılan paylaşımlarda bulunmuştu.

Kaplan’ın tartışılan paylaşımlarından bir kısmı şöyle:

- “Devlet JİTEM'e terör örgütü desin, Kürtlerden de PKK'ya terör örgütü demelerini bekleyebilirsiniz o zaman.”

- “Bu yazıyı okuyup da başı öne eğilmeyen yoktur sanırım: 'Diyorlar ki 'devlete katil deme'. Olur. Seri katil.”

- “Şehitlik kavramı İslam'da vardır. 'Türk - Kürt savaşı' dediğiniz hadisede ise 'şehit' yoktur. Anlaması çok mu zor hakikaten?”

- “Öcalan - PKK arası iletişimi sağladı diye tutuklanan avukatlardan sonra Öcalan - PKK arası yazışmaları taşıyan MİT'çiler de tutuklanacak mı?!”