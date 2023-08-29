Fatih Altaylı: Haklı çıktım

Gazeteci Fatih Altaylı, beş yıl içinde çizim aşamasından üretime geçen ve Türkiye'deki elektrikli araç satışlarını seri şekilde artırması beklenen yerli otomobil Togg'la ilgili olarak dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

'Togg'da haklı çıktım' başlıklı yazısında sözlerine "Birkaç yanlış anlaşılmayı ve cehaletten veya kötülükten kaynaklanan bazı hataları düzelteyim. Togg ile ilgili olarak sürekli bir biçimde 'Olmaz diyordun, oldu' diyenler çıkıyor. Benim 'Togg olmaz' diyen tek bir yazım yok. Hatta tam aksine 'olur' diyen onlarca yazım var" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

"Togg'un merkezini ziyaret edip, Gürcan Karakaş ile ilk gerçek röportajı yapan, otomobili planlayan ekip ile tanışıp, sizlere tanıtan benim.

Togg fabrikasını inşaat halinde iken gezip sizlere anlatan, detaylarını aktaran fabrikayı ilk gören gazeteci benim.

Togg'un planlandığı gibi olursa iyi bir otomobil olacağını yazan da benim.

Togg'un planlamasında ve organizasyonunda gördüğüm yanlışları da eleştiren benim.

Ama bir kez bile 'Bu araç olmaz' demedim, bir kez bile 'kötü' demedim.

29 Mayıs'ta başlayan üretimden sonra 'Üretim yok' dendiği zaman Togg yönetimine hem yazıyla hem şahsen 'Bunu engellemenin yolu, fabrika içine bir kamera koyup üretimi 24 saat canlı yayınlamaktır' dedim, gazetecilerin fabrikaya götürülüp üretim bandını görmelerine ve yayınlamalarına imkan sağlanmasını önerdim.

Bu aylarca yapılmadı. Muhtemelen yapılamadı.

Çünkü büyük bir ihtimalle üretim bantları doğru düzgün çalışmıyordu.

Bu da çok garip değil. Yeni bir fabrikada böyle şeyler olur. Bu bantları kuran yabancı firmalar zaman zaman gecikirler, zaman zaman çuvallarlar. Hatalar olur düzeltilir.

Muhtemelen Togg'un üretim bandında da bu oldu.

Normaldir. 100 robotun biri aksasa bant çalışmaz. Bir kaynak makinası dursa bant durur. Bir vida eksik takılsa bant devreye alınamaz.

Artık net ki, durum tam da buymuş.

Üretim bandı çalışmaya başlar başlamaz, tüm otomobil bloggerları, daha doğrusu iktidarın sevdiği tüm otomobil yazarları oraya götürülmüş ve bandın çalışmaya başladığı göğüsler gerile gerile gösterilmiş.

Aylardır kimseye gösterilmeyen üretim bandı artık gösterilir olmuş.

Şimdi bazıları 'Bu da sana kapak olsun' diyor.

Bana değil onlara kapak oldu.

Çalıştığı anda görücüye çıkararak daha önce çalışmadığını kanıtlamış oldular."

Fatihaltayli.com.tr'de yayımlanan yazısının tamamı.