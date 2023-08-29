Nişan atma olayı kanlı bitti: Kızın babası öldürüldü

Elazığ’da nişan atma olayı sonrası çıkan kavgada, kız babası boynuna ve bileğine aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti.

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Nişan atma olayı kanlı bitti: Kızın babası öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Palu ilçesi Kalekent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Yetiş, kızını bacanağının oğluyla nişanladı. Bir süre sonra Yetiş’ın kızı, nişanı attı.

Olayın ardından evin önüne gelen bacanağı ve oğulları, Yetiş’i konuşmak için aşağı çağırdı. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.K., sallama diye tabir edilen bıçak ile Yetiş’i boynundan ve bileğinden yaraladı. Ardından havaya ateş açan şahıslar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan Yetiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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