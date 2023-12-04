Fatih Altaylı: Bal gibi Türkiye’den İsrail Ordusu’na termal içlik yollanmış

Gazeteci Fatih Altaylı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yalanladığı, Türkiye'nin İsrail Ordusu’na termal içlik sattığı görüntülere ilişkin, "Bal gibi Türkiye’den İsrail Ordusu’na termal içlik yollanmış" dedi.

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Fatih Altaylı: Bal gibi Türkiye’den İsrail Ordusu’na termal içlik yollanmış

Sosyal medya platformu X'te (eski Twitter) yayılan görüntülerde, Türkiye'nin İsrail Ordusu'na 'termal içlik' sattığı belirtilmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin "4 Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen malların üzerine “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bahse konu görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir" demişti.

Videodaki ürünlerde '2023' yazmasına rağmen böyle bir açıklama yapılması tepki çekti.

Ayrıca devlet yetkililerince İsrail kınanırken ticaretin yapılması da halk tarafından eleştiriliyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, konu hakkında bir yazı kaleme aldı.

Altaylı şunları söyledi:

"Birkaç gündür sosyal medyada bir görüntü dolaşıp duruyordu. İsrail askerleri Türkiye menşeli ürünleri paylaşırken görünüyordu. Dolaşan paylaşıma göre, bir konteynerden çıkan ürünler askerlerin soğuktan korunmak için kullandıkları içliklerdi ve yakınlaştırılmış görüntülerde bunların Türkiye’de üretildiği üzerlerinde yazan “Made in Turkey” ibaresinden anlaşılıyordu. Görüntüler iyice yayılıp, İsrail’in Gazze’ye saldırısından bu yana İsrail’e yollanan 500 gemiye ses çıkarmayarak Coca-Cola dökmekle yetinenleri bile soru sormayı akıl edecek noktaya kadar getirince benim “Dezenformasyon yapılacaksa biz yaparız, size ne oluyor merkezi” dediğim ama resmî adı “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi” olan yerden bir açıklama yapıldı. Söylediklerine göre bu görüntüler eski imiş. Çünkü kolilerde “Made in Turkey” yazıyormuş. Oysa 4 Aralık 2021 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan genelgeye göre o tarihten bu yana ihracatı yapılan ürünlerin üzerine Made in Türkiye yazılması şartı getirilmiş. Bu yüzden de “Türkiye’den İsrail Ordusu’na termal içlik gönderildi” iddiası doğru değilmiş.

'ONE MINUTE' OLAYINDAN BU YANA İSRAİL KARŞITI BİR POLİTİKA YÜRÜTÜRMÜŞ GİBİ YAPIYOR'

Bence bu açıklama doğru değil. Eğer bu iddia, sadece ve sadece “Made in Turkey” ibaresinden ötürü yalanlanıyorsa, yalanlama “yalan” ya da ‘yanıltıcı” biçimde kale alınmış. Bal gibi de Türkiye’den İsrail Ordusu’na termal içlik yollanmış. Doğru olmayan şey, bu görüntülerin yeni olması. Eğer herkes genelgeye uymuş ise, o zaman bu görüntülerle ilgili söylenebilecek tek şey “eski” yani 2022 öncesi olabilecekleri. Yani Türkiye İsrail Ordusu’na mal satmış. Ama yeni satmamış. Daha doğrusu yeni satış var ise de görüntü o satışa ait değil. Sonuçta İsrail Ordusu’na satış yapıldığı iddiası doğru. Diyelim ki, bu satışlar 2022’den önce yapılmış olsun. Peki 2022’den önce İsrail Ordusu’nun kime karşı savaşmasını bekliyordunuz? Yahu bu ordu, ben bildim bileli Filistinlilerle, son 25 yıldır da Hamas’la savaşıp duruyor. AKP iktidarı da her ne kadar ilk birkaç yılında İsrail’le iyi ilişkiler geliştirip, Yahudi nişanları almaya hayır dememişse de, en azından “One minute” olayından bu yana İsrail karşıtı bir politika yürütürmüş gibi yapıyor. Son 2 ay içinde olmamışsa bile, İsrail Ordusu’na ürün satışına izin vermiş olmak biraz garip değil mi! İsrail Ordusu’nun bu ürünlerle kime karşı savaşacağını düşünmüştünüz? Amerika Birleşik Devletleri’ne mi! Ha bir de son soru. İsrail’e petrol satışında aracılığımız sürüyor. Bunu yazanları da “O petrol askerî araçlarda değil, sivil araçlarda kullanılıyor” diye yanıt verip dezenformasyon yapmakla itham edecek misiniz!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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