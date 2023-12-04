"Devletten veri çalınmadı" demişlerdi: İktidar basınından al haberi... Hacker grubuna 'veri çalma' operasyonu

Geçen sene ortaya çıkan hacklenme olayında yurttaşların verileri sızdırıldığı iddia edilmişti. Devlet kaynakları olayı yalanlamıştı ancak bugün iktidara yakın Sabah'ta yer alan haber durumun hiç de öyle olmadığını ortaya koydu.

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"Devletten veri çalınmadı" demişlerdi: İktidar basınından al haberi... Hacker grubuna 'veri çalma' operasyonu

Geçen yıl İbrahim Haskoloğlu, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda kendisine ulaşan hacker’ların E-devleti hacklediğini ve kendisine E-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediklerini duyuruştu.

Haskoloğlu, kendisine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şimdilik İçişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kimlik kartlarının görüntülerinin de gönderildiğini belirtmiş ve paylaşmıştı.

Haskoloğlu bu paylaşımlarının ardından tutuklanmış ve devlet kurumları, hacklenme olayını yalanlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay da, e-Devlet Kapısında veri sızıntısı iddialarına ilişkin sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmadığını dolayısıyla sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısından çalınmasının mümkün olmadığını savunmuştu.

'VERİLER ÇALINMADI' DEMİŞLERDİ AMA...

İktidara yakın Sabah gazetesinde Atakan Irmak imzalı haberde ise, kamu kurumlarının verilerini çalan şebekenin yakalandığına yer verildi.

Sabah’ta yer alan haber geçen sene yapılan yalanlamaları boşa çıkarır nitelikte.

Haberde “İstanbul'da tapu ve nüfus daireleri olmak üzere pek çok kamu kurumundaki kişisel bilgileri ele geçirip para karşılığında Telegram ve Deep Web'te satan hacker şebekesi çökertildi” ifadeleri yer alırken, yurttaşların kimlik bilgilerinin yanı sıra, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü paneli, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (Mernis) ve E-Devlet gibi sistemlerin tüm bilgilerinin Telegram ve deep web gibi platformlarda satıldığı iddia edildi.

Örgütün 8 üyesinin yakalandığının belirtildiği haberde, Furkan I.'nın, Telegram'daki bir sayfaya konulan ilanda 2022'ye ait nüfus bilgilerini sattığı, Mikail A.'nın da devlet memurlarına ait bilgileri aynı yöntemle sattığı bilgisine ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

Çetenin 2 üyesi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 6 şüpheli ise Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Etiketler
e-Devlet Telegram AKP Recep Tayyip Erdoğan Hakan Fidan
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