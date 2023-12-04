Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan 'Marmara'daki depremler' hakkında haritalı paylaşım

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi.

İlk olarak Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ardından yine Gemlik Körfezi açıklarında 4.5, 3.6 ve 3.0 büyüklüğünde 3 deprem daha kaydedildi.

Jeofizikçi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara'da meydana gelen depremler sonrası açıklamalarda bulundu.

Yaltırak şunları söyledi:

"Güney Marmara'da Gemlik Körfezi-Bandırma Körfezi arasında bulunan Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolu doğusunda yer alan Gemlik Çukuru'nu oluşturan faylardan birinde gerçekleşen deprem ve artçıların dağılımına göre sınırlı bir alanda gerçekleşmiştir."

Güney Marmara'da Gemlik Körfezi-Bandırma Körfezi arasında bulunan Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolu doğusunda yer alan Gemlik Çukuru'nu oluşturan faylardan birinde gerçekleşen deprem ve artçıların dağılımına göre sınırlı bir alanda gerçekleşmiştir. pic.twitter.com/QnWebs47lZ — Cenk YALTIRAK (@CYaltirak) December 4, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem