AFAD'dan birbiri ardına gelen depremler sonrası açıklama

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi.

İlk olarak Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ardından yine Gemlik Körfezi açıklarında 4.5, 3.6 ve 3.0 büyüklüğünde 3 deprem daha kaydedildi.

Depremler nedeniyle can kaybı bildirilmezken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem hakkında açıklama geldi.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: Gerçek Gündem