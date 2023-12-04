Naci Görür 5.1'lik deprem sonrası açıkladı: Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir!

Marmara Denizi'nde Gemlik açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

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Naci Görür 5.1'lik deprem sonrası açıkladı: Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir!

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ardından yine Gemlik Körfezi açıklarında 4.5, 3.6 ve 3.0 büyüklüğünde 3 deprem daha kaydedildi.

Deprem uzmanı Naci Görür, deprem sonrası X(eski Twitter) hesabından açıklamada bulundu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 5.1'lik deprem hakkında şunları söyledi:

"Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun"

Kaynak: Gerçek Gündem

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