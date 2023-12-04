5 aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca işçi, emekli ve memuru ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı da netleşti.

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5 aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca işçi, emekli ve memurun gözünün çevrildiği enflasyon verileri açıklandı. Böylece maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 artış gösterdi.

RAKAMLAR ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NUN MASASINDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 11 Aralık tarihinde yapılacak.
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre temmuzda enflasyon yüzde 9,62, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oldu.

Tüm bunlarla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçmiş oldu.

ORANLAR ŞÖYLE

- 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66
- Refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66
- 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09
- Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,
- 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu.

Etiketler
Enflasyon Memur Emekli maaşı Zam TÜİK
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5 aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?