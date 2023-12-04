İş yerleri için kira artış oranı belli oldu!

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla aralık ayında iş yerleri kiralarına yapılabilecek zam oranı belli oldu.

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İş yerleri için kira artış oranı belli oldu!

Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla aralık ayında iş yerlerine yapılabilecek kira zam oranı da oraya çıktı.

Konut kiraları için yüzde 25'lik artış sınırı sürerken, iş yeri kiralarındaki artış oranı kasım ayı enflasyon verilerine göre düzenlenecek.

Kasım ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre aralık ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,40 oldu.

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Kira, kiracı Zam Enflasyon
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