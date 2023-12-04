ENAG'ın verileri TÜİK'i ikiye katladı: İki enflasyon rakamı arasında uçurum var
TÜİK ve ENAG'ın kasım ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamlarında iki kattan daha fazla bir açıklık olduğu görüldü.
Türkiye'de ekonomi piyasalarının gözü bugün açıklanacak enflasyon verilerindeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) kasım ayının enflasyonunu bekleyen vatandaşlar, bir yandan da Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerini bekliyordu.
TÜİK ve ENAG, kasım ayına ilişkin enflasyon hesaplarını açıkladı.
TÜİK'e göre, 2023 Kasım ayının enflasyonunu 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.
Ekim ayında enflasyon yüzde 61,36 olurken aylık enflasyon yüzde 3,43 olarak hesaplanmıştı.
ENAG-TÜİK ARASINDA DAĞLAR VAR
ENAG'ın verilerinde ise ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık yüzde 5,58 arttı.
Yıllık E-TÜFE ise 129,27 gerçekleşti.
E-TÜFE'nin ekim ayında yüzde 5,09 arttığı ve son 12 aylık artış oranının yüzde 126,18 olarak gerçekleştiği açıklanmıştı.
TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı veriler arasında 2 kattan daha fazla bir fark var.
Kaynak: Gerçek Gündem