TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık enflasyon yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU DA YÜKSELDİ

Öte yandan TÜİK verilerine göre Kasım'da yıllık üretici enflasyonu yüzde 42,25 seviyesine çıktı. Aylık üretici enflasyonu ise yüzde 2,81'e yükseldi. Ekim ayında yıllık üretici enflasyonu yüzde 39,39; aylık üretici enflasyonu ise yüzde 1,94 olarak kaydedilmişti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Bloomberg HT'nin anketine katılan 23 kurumun medyan beklentisi Kasım ayında enflasyonun aylık yüzde 3,8; yıllık yüzde 62,8 artacağı yönünde olmuştu.

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı kasım ayı enflasyonu beklenti anketine göre, beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyordu.

AYLIK ANA HARCAMA GRUBUNDA EN ÇOK ARTIŞ KONUTTA

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,17 ile konut oldu.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller oldu. Bu grubu yüzde 82,13 ile sağlık; yüzde 81,49 ile eğitim izledi.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 67,23 seviyesinde bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem