Prof. Özgür Demirtaş isyan etti: Bin kere uyardım, yalvardım yapmayın diye... Ağlamak yok!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, seçim sonrası peş peşe artırımlarla yüzde 40'a kadar çıkan faize ilişkin açıklama yaptı. Zombi şirketlerin batacağını, işsizliğin artacağını ve para bulunamayacağını söyleyen Demirtaş, "Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir sonuç! Kendimiz ettik, kendimiz bulduk" dedi.

"Bin kere uyardım, eninde sonunda faizin artmak zorunda kalacağını yazdım. Yalvardım yapmayın diye... İlkokul mezunu takipçilerim de dahil herkes anladı" diyen Demirtaş, X hesabından şunları yazdı:

"Faiz artırımları canımızı yakacak.

Zombi şirketler batacak

İşsizlik artacak

Para bulunamayacak

Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir SONUÇ! Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, kendimiz Bulduk.

Sigara içtik, kanser olduk. Şimdi KEMOTERAPİ alıyoruz.

Sigara içmek=Faizi emirle suni olarak indirmek yani Nas Ekonomi Modeli

Kanser=Enflasyon

Kemoterapi=Artan Faizler

Kemoterapi saçlarımızı döküyor, dişlerimizi kırıyor. Ama kemoterapi bir sonuç, sebep hep o sigaradan iki fırt almalarımız!

Faizi enflasyon altına indirip bedavadan kredi çekerken iyiydi.... Şimdi BEDAVA diye bir şeyin olmadığını, bedava peynirin fare kapanında olduğunu öğreniyoruz.

Ağlamak yok!

Hatadan ders alın, bari bir daha yapmayın...

Bin kere uyardım, eninde sonunda faizin artmak zorunda kalacağını yazdım. Yalvardım yapmayın diye... İlkokul mezunu takipçilerim de dahil herkes anladı. Siyasetçiler anlamadı... Neyse zararın neresinden dönersek kardır..."