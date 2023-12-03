TÜİK öncesi ekonomistlerin beklentisi: Kasım ayı enflasyonu nasıl hesaplandı?

Ekonomi kulislerinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı kasım ayı enflasyon verileri bekleniyor.

TÜİK'in ekim ayına ilişkin açıkladığı verilerde enflasyon yüzde 61,36 olurken aylık enflasyon yüzde 3,43 olarak hesaplanmıştı.

Kasım ayı enflasyon verisi ise pazartesi günü (yarın) saat 10.00’da açıklanacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) kasım ayında artan gıda ve hizmet fiyatları ve doğalgaz kullanımının artmasının etkisiyle yükselmesi bekleniyor.

AA Finans'ın, 15 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre; kasım ayında TÜFE’nin yüzde 3,68 artacağı tahmin edildi. Ankete katılan ekonomistlerin, kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomim'in aktardığına göre, açıklanacak veriler öncesi ekonomistler, kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağını düşünüyor.

Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, TÜFE’nin kasım ayında aylık yüzde 3.9 artması, yıllık TÜFE'nin ise, sınırlı artış kaydederek yüzde 63 olması bekleniyor. Kasım ayı için, yıllık enflasyon tahminleri yüzde 61.6 ila yüzde 64.1 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 3 ila yüzde 4.6 bandında yer alırken ekonomistler, gıda fiyatlarının yanı sıra konutta doğalgaz kullanımının da TÜFE'ye etki edeceğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem