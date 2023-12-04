Bitcoin, mayıs ayından bu yana ilk kez 40 bin doları aştı
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Mayıs 2022'den bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesine ulaştı.
Bitcoin, faiz oranlarındaki düşüş beklentileri ve borsada işlem gören fonlar sektöründen gelen talebin artması üzerine 2023'te toparlanmayı sürdürüyor.
Bitcoin yüzde 2,9 artışla 40.867 dolara ulaştı ve 2023'teki sıçramasını yüzde146'ya çıkardı.
Bitcoin, dijital varlıklarda 2 trilyon dolarlık bir düşüşe katkıda bulunan TerraUSD stabilcoin çöküşünden önce, en son Nisan 2022'de bu seviyelerdeydi.