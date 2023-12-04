Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun depreme canlı yayında yakalandı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Marmara'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı. Erdursun o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, depreme canlı yayında yakalandı.
Depreme yakalandığı anları sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Erdursun, ”Bursa’da deprem anı videomuza yansıdı…” diye yazdı.
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