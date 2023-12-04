Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun depreme canlı yayında yakalandı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Marmara'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı. Erdursun o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun depreme canlı yayında yakalandı

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, depreme canlı yayında yakalandı.

Depreme yakalandığı anları sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Erdursun, ”Bursa’da deprem anı videomuza yansıdı…” diye yazdı.

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