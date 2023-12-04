Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: İstanbul'dan da hissedildi

Merkez üssü Gemlik Körfezi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı. Bu depremin ardından Marmara'da 3 deprem daha kaydedildi.

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Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul, Balıkesir ve Kocaeli'nde de hissedilen depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı

Deprem saat 10:42 sularında kaydedildi.

Sarsıntının derinliği ise 8.98 kilometre olarak belirlendi.

KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, depremim merkez üssünü Mudanya-Kumyaka olarak açıkladı.

Depremin büyüklüğünü ise 4.9 olarak hesapladı.

Sarsıntının derinliği ise 5.4 kilometre olarak kaydedildi.

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ALİ YERLİKAYA: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depremle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi Gemlik Açıklarında, 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy meydana gelen bu depremin beklenen Marmara depremi olmadığını bu depremin güneyde gerçekleşen bir deprem olduğunu dile getirdi.

Ersoy, bu tarz depremlerin Marmara'daki fayların diri olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın 5.1, Kandilli'nin 4.9 olarak açıkladığı deprem sonrası, Gemlik Körfezi'nde 4.5, 3.6 ve 3.0 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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