Telefonlardaki uyarı sistemi, depremi saniyeler öncesinden bildi

Merkez üssü Gemlik Körfezi olan ve çevre şehirlerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem öncesi bazı Android kullanıcılarının telefonlarına uyarı mesajı gittiği öğrenildi.

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Telefonlardaki uyarı sistemi, depremi saniyeler öncesinden bildi

GERÇEK GÜNDEM

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul, Balıkesir, Kütahya ve Kocaeli'nde de hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.1 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

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TELEFONLARA UYARI MESAJI GELDİ

'Deprem' etiketi kısa sürede sosyal medya platformu X'te gündemin birinci sırasına yerleşti. Bazı vatandaşlar ise Android telefonlarının depremden yaklaşık 1 dakika önce uyarı verdiğini yazdı. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinde, Android telefonlarda bulunan Deprem Uyarı Sistemi'nin depremin yaklaşık büyüklüğüne kadar doğru tahmin ettiği görüldü.

Telefonlara gönderilen uyarı bildirimlerinden bazıları şöyle:

Telefonlardaki uyarı sistemi, depremi saniyeler öncesinden bildi - Resim : 2

Telefonlardaki uyarı sistemi, depremi saniyeler öncesinden bildi - Resim : 3

Telefonlardaki uyarı sistemi, depremi saniyeler öncesinden bildi - Resim : 4

Kaynak: Gerçek Gündem

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Deprem
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