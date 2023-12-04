Eski mesleğine dönmüştü: Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a ve iktidar cephesine mesaj

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski mesleği olan doktorluğa geri dönmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar cephesine mesaj verdi.

‘Saraydaki/ler sevinmesin çok’ diyen Kaftancıoğlu şunları yazdı:

“İyi haftalar… Saraydaki/ler sevinmesin çok. Bırakmadım yasaklıyım şimdilik:) Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde… Bu arada sosyal medyayı takip etmediğim için geriden geliyorum, laf etmeyin gençler:)”

İyi haftalar…



Saraydaki/ler sevinmesin çok.

Bırakmadım yasaklıyım şimdilik:)



Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde…



Bu arada sosyal medyayı takip etmediğim için geriden geliyorum, laf etmeyin gençler:) https://t.co/rBINEZ0L2r December 4, 2023

NE OLMUŞTU?

Dr. Canan Kaftancıoğlu, görevini 8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni kazanan Özgür Çelik’e devretti.

Canan Kaftancıoğlu, siyasetten ayrıldıktan sonra zamanının çoğunu kurucu ortağı olduğu tıp merkezinde geçirmeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem