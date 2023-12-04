Eski mesleğine dönmüştü: Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a ve iktidar cephesine mesaj

Eski mesleğine dönen Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Erdoğan'a ve iktidar cephesine mesaj gönderdi.

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Eski mesleğine dönmüştü: Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a ve iktidar cephesine mesaj

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski mesleği olan doktorluğa geri dönmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar cephesine mesaj verdi.

‘Saraydaki/ler sevinmesin çok’ diyen Kaftancıoğlu şunları yazdı:

“İyi haftalar… Saraydaki/ler sevinmesin çok. Bırakmadım yasaklıyım şimdilik:) Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde… Bu arada sosyal medyayı takip etmediğim için geriden geliyorum, laf etmeyin gençler:)”

NE OLMUŞTU?

Dr. Canan Kaftancıoğlu, görevini 8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni kazanan Özgür Çelik’e devretti.

Canan Kaftancıoğlu, siyasetten ayrıldıktan sonra zamanının çoğunu kurucu ortağı olduğu tıp merkezinde geçirmeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan doktor AKP CHP CHP İstanbul İl Başkanlığı
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