Fahrettin Koca'dan 'ilaç zammı'na savunma: Kur güncellemesi yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlaç fiyatlarındaki artışa yönelik soru üzerine Koca, şu savunmayı yaptı: "İlaç fiyatlarında yapılan, kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle ocakta euro kurunun Türk lirası karşılığını 10,75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14,1 olarak güncelledik. İlaç alırken euro'yu 14,1 lira kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi euro kuru reel sektörde 30'larda.",

"STOKTA YETERLİ AŞIMIZ VAR"

Hepatit A aşısının stokta bulunmadığına dair iddiaların hatırlatılması üzerine ise Koca, şunları söyledi:

"Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi üç aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu üç aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha'da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla üç yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim." (AA)