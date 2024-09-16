Evinden Uyuşturucu Çıktı, 'İçiciyim' Dedi

Adana'da narkotik polisleri bir eve baskı yaptı. Baskında uyuşturucu sattığı öne sürülen şahsı gözaltına alındı ve evde uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde satış yapmadığını, 'içici' olduğunu iddia etti.

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Evinden Uyuşturucu Çıktı, 'İçiciyim' Dedi

-Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahsun B.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu şüpheli Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahsın evinde yapılan aramada 89,74 gram bonzai, 49 gram bonzai ham maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli Mahsun B. emniyetteki sorgusunda uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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