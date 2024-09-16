Adana'da Can Pazarı! İşçi Servisi ile TIR Çarpıştı: Çok Sayıda Ölü Var
Adana’nın Ceyhan ilçesinde işçi servisi minibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servis minibüsüyle Mehmet Ş. yönetimindeki 01 ALJ 044 plakalı TIR çarpıştı.
4 ÖLÜ, 6 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Servis minibüsünün Hatay’ın Payas ilçesinden aldığı işçileri Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atakaş Kömür Ocaklarına götürdüğü belirtildi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu üzerinde TIR ile işçi servisinin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde, Mehmet Çetin ise hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA