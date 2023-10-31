Ev sahibi kiracısını soydu

Bursa'da bir ev sahibi kiracısının 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını soydu.

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Ev sahibi kiracısını soydu

Bursa'da kiracısının evine girerek yaklaşık 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalan ev sahibi yakalandı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce kiraladığı evde ikamet eden E.G.S. (33) adlı kadın, bir süre sonra altınlarının azaldığını fark etti.

Ev sahibi A.K'nin (42) beyaz eşyaları yenilemesinden şüphelenen E.G.S, evine gizli güvenlik kamerası sistemi kurdu.

E.G.S, erkek arkadaşıyla A.K'yi çaya çağırıp, ev sahibi kadına kirayı vermek için cebindeki yüklü miktarda doları çıkardı. Sohbetin ardından eğlence yerine gideceklerini söyleyen E.G.S. ve erkek arkadaşı daha sonra evden ayrıldı. A.K. ise kendi dairesine geçti.

GELEN BİLDİRİMLE HABERİ OLDU

Bir süre sonra cep telefonuna güvenlik kamerası sisteminin alarm bildirimi gelen kiracı, A.K'nin evine girdiğini, valizini karıştırıp çaldığı paralarla çıktığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek A.K'yi gözaltına aldı.

A.K'nin emniyetteki ifadesinde, "maymuncuk" olarak bilinen anahtarla içeri girdiğini ve hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kamera kayıtlarında, ayrı tarihlerde kiracısının evinden 400 bin liraya yakın döviz ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen A.K'nin bir odaya girdiği, paraları valizden bulup E.G.S'ye ait sırt çantasına sakladıktan sonra ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: AA

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