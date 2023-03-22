Et ve Süt Kurumu önünde kuyrukta bekleyen 83 yaşındaki yurttaş: Bir de oy istiyorlar. Bu hayat mı? 1 kilo et için bu kadar bekleyeceğim

Et ve Süt Kurumu; Ankara’da ucuz eti Kızılay’da değil Ulus’taki mağazasında satmaya başlayınca, vatandaşlar iki bina arasında kuyruğa girdi. Uzun ucuz et kuyruklarının dışarıdan görünmesi engellendi. 83 yaşında, kuyrukta bekleyen engelli bir vatandaş, göz yaşlarına hâkim olamadı; “Malatyalıyım, yaralıyım. Çocuklarım orada. Evim yıkıldı. Ben burada oturuyorum. Devletimiz bunu bir halletsin bu ne rezillik. Bir de oy istiyorlar, buyurun. Bu hayat mı? 1 kilo et için bu kadar bekleyeceğim. Devletimiz utansın” dedi.

Et ve Süt Kurumu, Ankara’daki ucuz et satışı yapılan mağazayı değiştirdi. Yeni satış yeri, Anafartalar Hali’nin arkası oldu. Böylece; Kızılay mağazasının önünde oluşan kuyruk, Ulus’taki mağaza önünde, iki bina arasına sıkıştı. İki bina arasına sıkışan kuyruğun dışarıdan görünmesi de zorlaştı. Ucuz etin, satış yönteminin de değiştiği görüldü. Daha öncekinin aksine, et almak isteyen vatandaşlar, isimlerini bir listeye yazıyor. Sırası gelen vatandaş, o sıraya göre çağırılıyor. Listenin son sıralarına kalan vatandaş, eli boş dönüyor. Listede, engellilere de öncelik tanınıyor, onların isimleri ayrı bir listede tutuluyor.

Kuyrukta bekleyenlerin çoğu; engelli ve yaşlı. Kuyruğun uzadığı yerde, küçük bir çay ocağı var. Esnafa; “Kuyruk yoğun olunca işleriniz arttı mı” sorusuna; “Millet zaten 5 lira için, ucuz olsun diye buraya geliyor. Alım gücü var mı?” sorusu ile karşılık veriyor. Ucuz et satış yerindeki bir balıkçı ise “Millet gerçekten ızdırap çekiyor. Saat sabahın beşinde kalkıp buraya geliyor. 1 kilo almak için. Saat 9 buçuk olmuş hala kapıyı açmamışlar” diyor.

“MALATYALIYIM, EVİM YIKILDI, BU NE REZİLLİK”

83 yaşındaki görme ve işitme engelli bir vatandaş, uzun et kuyruğuna şu sözlerle isyan ediyor:

“Engelliyim; gözüm az görüyor, kulağım az duyuyor. Malatyalıyım, yaralıyım. Çocuklarım orada. Evim yıkıldı. Ben burada oturuyorum. Devletimiz bunu bir halletsin bu ne rezillik (et kuyruğunu göstererek.) Bir de oy istiyorlar buyurun. Bu hayat mı? 1 kilo et için bu kadar bekleyeceğim. Devletimiz utansın.

“BİZDEN 50 GÜN SONRA HANGİ YÜZLE OY İSTEYECEKLER”

Bizden 50 gün sonra oy isteyecekler hangi yüzle gelecekler merak ediyorum. Yazık günahtır. Hep burada 70-80 yaşında insanlar. Bir kilo et için değer mi? bu Kızılay’daymış, burası bugün açıldı. Bunları bildirin.

“BAŞIMIZDAKİ ADAMLARIN KULAKLARI SAĞIR OLMUŞ BUNU DUYMUYOR”

75 yaşındaki bir başka vatandaş ise “Eğer zengin olsaydım girmezdim fakir olduğum için buraya geliyorum. Başımızdaki adamların kulakları sağır olmuş bunu duymuyor. Gelsin de burayı görsün. 1 kilo et alacağım fazla vermiyorlarmış. Bir kilo kıymayla 1 ay idare edeceğiz” diyor.

“SAĞLIĞIM YERİNDE YA ÜÇ GÜN DE BEKLERİM”

Ankara Pursaklar’dan geldiğini söyleyen yaşlı bir vatandaş ise “Et kuyruğunda sıra gelecek mi, hayırlısı. Ben şikayetçi değilim, şükür diyorum. Sağlığım yerinde ya üç gün de beklerim” dedi.

“MERKEZİ YER GÖZE BATIYOR DİYE HÜKÜMET BURAYA YÖNLENDİRDİ”

Bir vatandaş, ucuz et mağazasının yerinin değiştirilmesi için şunları söylüyor:

“Orada merkezi yer göze batıyor diye hükümet buraya yönlendirdi. Orası gözünün önü Çankaya. Burası dulda yer. Her taraf kapalı. Kim ne derse desin. Kimse görüyor mu bizi? Gök yüzü görüyor bizi. Ne kadar millet var. Bunlar orada olsa göze batar. Ben 5’te Pursaklar’dan buraya geldim. 1 kilo et için. Lösemi hastasıyım, rahatsızım. Dün geldim alamadım. Kalabalık yetmedi. Bir kilo kıyma olmuş 300 TL. Emekli adamım iş arıyorum, iş bulamıyorum.”

Bir başka vatandaş, "Saat 3’te kalktım. Kızılay’a geldim Kızılay kapandı. ‘Ulus’a gideceksin’ dediler. Geldiğimde saat 5 buçuktu. 53. sırayı aldım. Eğer 1 kilo kıyma vereceklerse vay halimize. Bizi yönetenler utansın gelsinler burayı görsünler. Kızılay’da insanlar görülüyor diye buraya aldılar" diye konuştu.

“BURASI GÖRÜNMÜYOR, PERDE ARKASI”

Bir başka vatandaş, "Bu insanları rezil etmekten başka bir şey yok. Kızılay’da açıldı. İnsanların göründüğü için oradan aldılar buraya verdiler çünkü burası görünmüyor, perde arkası. Nereye kadar gidecek bu? Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tarım ve ziraat ülkesi olarak şu hallere yazıklar olsun insanlar 5’te kalkıyor geliyor 11’e kadar bekliyor 1 kilo kıyma alabilirse diye. Allah’ın her günü böyle. İthal et olduğunu biliyorum ben. İki senedir sağılık inekler kesime gidiyor yazıklar olsun utansınlar” dedi.

Kaynak: ANKA