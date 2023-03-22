Terkoğlu ve Pehlivan'dan yeni kitap: Karanlık bir öykü anlatıyoruz

Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, yeni kitaplarının tanıtım videosunu “Sır kapısını çok yakında açıyoruz” ve “Yola çıktık... Geliyoruz!” notlarıyla paylaştı.

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Terkoğlu ve Pehlivan'dan yeni kitap: Karanlık bir öykü anlatıyoruz

Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, yeni kitaplarının tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından hazırlanan tanıtım videosunda, gazeteci Pehlivan ve Terkoğlu’nun “Karanlık bir öykü anlatıyoruz”, “İnsanların korkularını yenmek lazım” dediği görüldü.

Videoda, rapçi Fuat’ın kitap tanıtımına özel hazırladığı şarkı da yer aldı.

Pehlivan tanıtım videosunu “Sır kapısını çok yakında açıyoruz” diye paylaşırken Terkoğlu da “Yola çıktık... Geliyoruz!” notunu düştü.

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