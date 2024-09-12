Eskişehir'de Yol Çöktü, Faciadan Dönüldü!

Eskişehir'de bir inşaatın yan tarafında bulunan yolda göçük meydana geldi. Doğalgaz hattının bulunduğu bölgede panik anları yaşanırken ekipler harekete geçti.

Eskişehir'de Yol Çöktü, Faciadan Dönüldü!

Odunpazarı İlçesi Yunus Emre Caddesi üzerinde uzun zamandır devam eden inşaatın temel çalışmaları esnasında yan tarafında bulunan Asarcıklı Caddesi'nde göçük meydana geldi. Sabah saatlerinde cadde kenarında yaklaşık 2 metrelik alanın göçmesi, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Cadde araç trafiğine kapatılırken, vatandaşların yaklaşmaması için de önlem alındı.

Yıkılan kısımdan doğal gaz hattının geçmesinden dolayı Esgaz ekipleri bölgede tedbir amaçlı beklemeye geçti.

Kaynak: İHA

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